ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FM32FD175D/00
صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان
جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
32 غيغابايت
Motion Edition 3.2
2 قمع وصمام
مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.
اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
اختر لونك العصري؛ زهري، أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح
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