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        تم إيقافه

        محرك أقراص محمول USB

        FM32FD175D/00

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        جهاز سهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص المحمولة USB الملوّن من Philips إصدار MOTION لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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        بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

        صغير وخفيف للاستخدام في أي مكان

        • 32 غيغابايت

        • Motion Edition 3.2

        • 2 قمع وصمام

        يضيء مؤشر النشاط عند نسخ الملفات

        مؤشر LED جذاب للإشارة إلى أنه تم توصيل محرك الأقراص بشكل صحيح وتم تشغيله، ويومض بشكل أسرع عند نسخ الملفات إلى ذاكرته أو منها.

        جهاز USB عصري بفضل تصميمه الغني بالألوان

        اختر لونك العصري؛ أصفر، أو زهري أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو برتقالي لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

        تصميم ملوّن وعصري

        اختر لونك العصري؛ زهري، أو بنفسجي أو أخضر أو أزرق لتعزيز احتياجاتك اليومية لتخزين البيانات ومشاركتها والاستمتاع بتصميم مرح

        المواصفات التقنية

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        • عروض حصرية للأعضاء.
        • وصول مبكر إلى التخفيضات.
        • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.