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تم إيقافه
FM25SS050P/00
سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!
جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص ذا الحالة الصلبة (SSD) من Philips لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.
256 جيجابايت
محرك أقراص ذو حالة صلبة
بفضل ميزة مزامنة كل الملفات على الكمبيوتر الشخصي، أصبح من الممكن الوصول إلى مستنداتك من أي مكان والعمل عليها ببضع نقرات فقط.
وفّر المساحة الفارغة من خلال الضغط التلقائي لكل الملفات التي تضعها على محرك أقراص USB المحمول
تشير العلامات والثقوب على الغلاف إلى أفضل طريقة لفتح الغلاف والوصول بسرعة إلى جهاز USB من دون عناء.
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