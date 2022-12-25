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SSD

FM02SS130B/00

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. نقدّم لك محرك الأقراص الداخلي ذا الحالة الصلبة SSD - SATA III ‏2,5 بوصة من Philips لتخزين الملفات والصور الموسيقى ومشاركتها كل يوم بسهولة وبسعر مقبول.

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بدّل بين الملفات بسرعة فائقة!

سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

  • 2 تيرابايت

  • محرك أقراص ذو حالة صلبة

SSD مع ميزة نقل البيانات بسرعة عالية

يتميّز محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة Philips بمعدلات نقل بيانات عالية السرعة، لتقليص وقت الانتظار المزعج إلى حد كبير أثناء نقل ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة من أو إلى محرك الأقراص الثابتة في الكمبيوتر.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.