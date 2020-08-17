سهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل!

جهاز بسيط وسهل الاستخدام بميزة التوصيل والتشغيل. استمتع بعمليات أسلس مع استجابة نظام أفضل بفضل محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) من Philips.بالإضافة إلى ذلك، يقدّم SSD أداءً عاليًا في التحميل الفوري، ما يعني أوقات تحميل للتطبيقات وعملية تشغيل أسرع،