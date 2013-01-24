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PowerPro Active

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8631/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أعلى قوة امتصاص دائمًا* أعلى قوة امتصاص دائمًا* أعلى قوة امتصاص دائمًا*
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    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8631/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أعلى قوة امتصاص دائمًا*

    توفر مكنسة PowerPro Active الجديدة من Philips نتائج تنظيف مذهلة بفضل تقنية PowerCyclone 4. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ وتساعد على تجنب تكوّن سحب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    أعلى قوة امتصاص دائمًا*

    توفر مكنسة PowerPro Active الجديدة من Philips نتائج تنظيف مذهلة بفضل تقنية PowerCyclone 4. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ وتساعد على تجنب تكوّن سحب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى قوة امتصاص دائمًا*

    توفر مكنسة PowerPro Active الجديدة من Philips نتائج تنظيف مذهلة بفضل تقنية PowerCyclone 4. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ وتساعد على تجنب تكوّن سحب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    أعلى قوة امتصاص دائمًا*

    توفر مكنسة PowerPro Active الجديدة من Philips نتائج تنظيف مذهلة بفضل تقنية PowerCyclone 4. فحاوية الغبار المتقدمة سهلة التفريغ وتساعد على تجنب تكوّن سحب الغبار. إكتشف كلّ المميزات

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      أعلى قوة امتصاص دائمًا*

      مع تقنية PowerCyclone 4

      • 2000 واط
      • PowerCyclone 4
      • مرشح HEPA 10 القابل للغسل
      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 2000 واط قوة امتصاص قصوى بقوة 370 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

      يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        6 kg
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        473‏x‏304‏x‏301 mm
        اللون
        أسود قاتم

      • مدى الاستفادة

        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مصنوع من الألومنيوم
        طول سلك الطاقة
        6 m
        دائرة العمل نصف القطرية
        9 m
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستخدامات
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • تصفية

        مرشح المحرك
        فلتر EPA 10 قابل للغسيل
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        سعة كيس الغبار
        1.7 لتر

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        370 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        35 لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        30 kPa
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        80 ديسيبل

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