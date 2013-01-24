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قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات
قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات
محرك فعال بقوة 2000 واط لتوليد قوة شفط عالية والحصول على نتائج تنظيف رائعة.
يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.
كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.
مع إمكانية وصول لـ 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
تم تضمين الملحقات مثل أداة التشققات المفيدة في المكنسة الكهربائية، لتكون دائمًا في متناول اليد أثناء التنظيف.
يمكنك اختيار مستوى الشفط المناسب لأي مهمة تنظيف ولكل سطح في منزلك.
يتميّز الأنبوب المعدني مع جزأين متداخلَين بإمكانية ضبطه بسرعة على أي ارتفاع لعملية تنظيف مريحة.
تسع حجرة الغبار الكبيرة ثلاث لترات كاملة قبل الحاجة إلى غسل الكيس.
الأداء
إمكانية الاستخدام
الفوهات والملحقات
الاستدامة
التنقية