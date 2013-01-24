كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
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مجموعة بديلة لـ Performer Compact
مجموعة بديلة أصلية لـ Performer Compact من Philips. تتضمن المجموعة 3 أكياس غبار ومعطّر واحد للهواء وفلاتر للمحرك ومخرج الهواء التي يجب أن يتم استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مجموعة بديلة لـ Performer Compact
مجموعة بديلة أصلية لـ Performer Compact من Philips. تتضمن المجموعة 3 أكياس غبار ومعطّر واحد للهواء وفلاتر للمحرك ومخرج الهواء التي يجب أن يتم استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
تتضمن المجموعة 3 أكياس غبار أصلية s-bag® كلاسيكية بأداء يدوم طويلاً. تم تطوير كيس الغبار الأصلي هذا من Philips لتوفير أداء يدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية، أي مستوى أداء عالٍ وتنقية قصوى إلى أن يصبح كيس الغبار ممتلئًا وجاهزًا ليتم التخلص منه.
يلتقط فلتر Super Clean Air أصغر جسيمات الغبار قبل أن يتم دفق الهواء من المكنسة الكهربائية، للحصول على منزل خالٍ من الغبار ونظيف وهواء صحي. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
تتضمن المجموعة فلتر واحد لمدخل المحرك (اسفنجي). يمنع هذا الفلتر جسيمات الغبار الناعمة من الوصول إلى المحرك وإلحاق ضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
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