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مجموعة بديلة

FC8074/01
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التصنيف الإجمالي / 5
  • مجموعة بديلة لـ Performer Compact مجموعة بديلة لـ Performer Compact مجموعة بديلة لـ Performer Compact
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    مجموعة بديلة

    FC8074/01
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    مجموعة بديلة لـ Performer Compact

    مجموعة بديلة أصلية لـ Performer Compact من Philips. تتضمن المجموعة 3 أكياس غبار ومعطّر واحد للهواء وفلاتر للمحرك ومخرج الهواء التي يجب أن يتم استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مجموعة بديلة لـ Performer Compact

    مجموعة بديلة أصلية لـ Performer Compact من Philips. تتضمن المجموعة 3 أكياس غبار ومعطّر واحد للهواء وفلاتر للمحرك ومخرج الهواء التي يجب أن يتم استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      مجموعة بديلة لـ Performer Compact

      أكياس غبار وفلاتر أصلية بديلة من Philips

      • 3 أكياس غبار (s-bag® CLP)
      • 1 فلتر Super Clean Air
      • فلتر مدخل المحرك
      أكياس غبار أصلية s-bag®‎ كلاسيكية بأداء يدوم طويلاً

      أكياس غبار أصلية s-bag®‎ كلاسيكية بأداء يدوم طويلاً

      تتضمن المجموعة 3 أكياس غبار أصلية s-bag®‎ كلاسيكية بأداء يدوم طويلاً. تم تطوير كيس الغبار الأصلي هذا من Philips لتوفير أداء يدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية، أي مستوى أداء عالٍ وتنقية قصوى إلى أن يصبح كيس الغبار ممتلئًا وجاهزًا ليتم التخلص منه.

      فلتر Super Clean Air مع تصفية بنسبة 99%

      فلتر Super Clean Air مع تصفية بنسبة 99%

      يلتقط فلتر Super Clean Air أصغر جسيمات الغبار قبل أن يتم دفق الهواء من المكنسة الكهربائية، للحصول على منزل خالٍ من الغبار ونظيف وهواء صحي. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

      فلتر مدخل المحرك (اسفنجي)

      فلتر مدخل المحرك (اسفنجي)

      تتضمن المجموعة فلتر واحد لمدخل المحرك (اسفنجي). يمنع هذا الفلتر جسيمات الغبار الناعمة من الوصول إلى المحرك وإلحاق ضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

      المواصفات التقنية

      • تحتوي على

        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلاً
        3
        فلتر Super Clean Air
        1
        مرشح المحرك
        1

      • ملائمة ل

        Performer Compact
        FC8383 - FC8389

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