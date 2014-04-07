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  • Standard Product Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product Detail Photograph Philips Steam floor cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Steam floor cleaner
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner
  • Product in Use Photo Philips Steam floor cleaner

تم إيقافه

مكنسة بالبخار

FC7025/61

تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

بات بإمكانك تنظيف الأرضيات بفعالية مع قوة البخار. تزيل SteamCleaner Active الغبار والأوساخ للاستمتاع بنتائج تنظيف صحية على كافة الأرضيات الصلبة. فهي تتميز بفوهة مسطحة جدًا على شكل مثلث للوصول حتى إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الزوايا أو الحواف الجانبية.

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فوهة مثلثة الشكل ومسطحة للحصول على أفضل نتائج التنظيف

تنظيف الأرضيات الفعال بفضل قوة البخار

  • 1300 واط

  • فوهة مسطحة إضافية

  • ضمادتان من الألياف الدقيقة

يحلل البخار الأوساخ والغبار والبقع

تسهل إزالة الغبار والأوساخ بواسطة SteamCleaner Active إذا يحلل البخار الغبار كما تلتقط القطعة من الألياف الدقيقة الغبار وتحسبه.

1300 واط لبخار قوي وعملية إحماء سريعة

1300 واط لبخار قوي وعملية إحماء سريعة

قوة 1300 واط لعملية إحماء سريعة. تصبح SteamCleaner Active جاهزة للاستخدام في أقل من 30 ثانية. بالإضافة إلى ذلك، يتحول مؤشر LED من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق عندما تصبح Steam Plus جاهزة للتنظيف بالبخار.

يقضي البخار على 99.9% من البكتيريا والجراثيم

يقضي البخار على 99.9% من البكتيريا والجراثيم

استمتع بأفضل النتائج للتنظيف الصحي بالبخار بفضل SteamCleaner Active من Philips التي تقضي على البكتيريا والجراثيم. أصبح بإمكانك تعقيم كل أنواع الأرضيات الصلبة من دون مواد كيميائية وباستخدام المياه فقط.

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.