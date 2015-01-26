حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار

حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي.