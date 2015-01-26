ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FC7020/61
حافظ على أرضية نظيفة ولامعة بواسطة البخار
حافظ على بيتك نظيفًا ولامعًا مع Steam Plus FC7020 الجديدة من Philips. استمتع بأعلى مستويات التنظيف الصحي بفضل البخار الذي يقضي على الجراثيم والبكتيريا. توفر هذه المكنسة التي تعمل على البخار الوقت والمجهود الإضافي.
2 في 1 للتنظيف العادي وبالبخار
عملية إحماء في غضون 30 ثانية
ضمادتان من الألياف الدقيقة
كافة الأرضيات الصلبة
توفر Steam Plus من Philips الوقت أثناء عملية التنظيف. فعلى الرغم من أنها تزيل الأوساخ المرئية وغير المرئية بفعالية، إلا أنها تترك الأرض جافة فعليًا.
تم تطوير SteamPlus خصيصًا للتنظيف باستخدام ماء الحنفية. إذ يعمل فلتر Active Calc على إزالة الكلس من المياه تلقائيًا. ننصح باستبدال فلتر Active Calc كل 6 أشهر على الأقل لتفادي تراكم الكلس والاستمتاع بأداء رائع طوال فترة الاستهلاك.
تعمل SteamPlus بواسطة المياه فقط. لذلك، فهي لا تترك آثار مواد كيميائية على الأرض.
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المراجعات
تم اختباره على البكتيريا العادية الموجودة في المنازل من قبل المعهد الخارجي