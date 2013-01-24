نظام تصفية على مرحلتَين لنتائج تنظيف مثالية

يضمن نظام التصفية على مرحلتين عدم تسرّب الغبار إلى الخارج فور دخوله إلى حجرة الغبار. يلتقط الفلتر الأول معظم الغبار، بينما يلتقط الفلتر الثاني الجزيئيات الأصغر من الغبار.