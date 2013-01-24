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حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert*
تتوافق حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية مع مجموعة PowerPro Expert من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمدخل التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert*
تتوافق حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية مع مجموعة PowerPro Expert من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمدخل التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات
تحتوي الحزمة على فلتر عادم واحد. يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الصغيرة قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
تحتوي هذه الحزمة على فلتر مدخل واحد قابل للغسل. يحمي الفلتر محرك الجهاز من أي غبار أو أوساخ قد تلحق الضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.
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