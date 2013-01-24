مرشح لمخرج الهواء

تحتوي الحزمة على فلتر عادم واحد. يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الصغيرة قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.