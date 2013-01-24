الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

مجموعة بديلة

FC6042
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
  • حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert* حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert* حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert*
    -{discount-value}

    مجموعة بديلة

    FC6042
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert*

    تتوافق حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية مع مجموعة PowerPro Expert من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمدخل التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مجموعة بديلة

    حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert*

    تتوافق حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية مع مجموعة PowerPro Expert من Philips*. تتضمّن الحزمة فلاتر العادم والمدخل التي يجب استبدالها مرة كل سنة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل vacuum-cleaner-filters-and-accessories

      حزمة الاستبدال لفلاتر الحساسية لـ PowerPro Expert*

      فلاتر أصلية بديلة من Philips

      • فلتر عادم واحد
      • فلتر مدخل واحد قابل للغسل
      مرشح لمخرج الهواء

      مرشح لمخرج الهواء

      تحتوي الحزمة على فلتر عادم واحد. يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الصغيرة قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

      فلتر مدخل قابل للغسل

      فلتر مدخل قابل للغسل

      تحتوي هذه الحزمة على فلتر مدخل واحد قابل للغسل. يحمي الفلتر محرك الجهاز من أي غبار أو أوساخ قد تلحق الضرر به. يجب استبدال الفلتر مرة كل سنة.

      المواصفات التقنية

      • تحتوي على

        فلتر عادم للحساسية
        1
        فلتر مدخل قابل للغسل للمحرك
        1

      • ملائمة ل

        PowerPro Expert
        • FC9728
        • FC9732
        • FC9733
        • FC9734
        • FC9735

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • طرازات PowerPro Compact المتوافقة: FC9330-FC9334 وFC9350-FC9353