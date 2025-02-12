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  • أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة

    السلسلة 4400 آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل

    EP4446/23

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة

    اختر من 12 وصفة قهوة لذيذة في LatteGo 4400. من اللاتيه بالحليب إلى القهوة المثلجة المنعشة، يُحضّر كل مشروب في درجة الحرارة المثالية بكريمة ورائحة مثاليتين. تصنع LatteGo رغوة ناعمة سلسة بالإضافة إلى سهولة تنظيفها.

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    السلسلة 4400 آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل

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    أسهل طريقة للاستمتاع بوصفات القهوة الساخنة والمثلجة

    مع LatteGo، أحصل على أسرع نظام لتنظيف بقايا الحليب.

    • 12 مشروبًا
    • LatteGo
    • مطلية باللونين الأسود والفضي
    استمتع بـ 12 مشروبًا ساخنًا وباردًا على بعد ضغطة إصبع منك

    استمتع بـ 12 مشروبًا ساخنًا وباردًا على بعد ضغطة إصبع منك

    تمتد وصفاتنا الـ 12 من المشروبات الدافئة كالإسبريسو واللاتيه بالحليب والكابتشينو إلى القهوة المثلجة المنعشة. لقد درّجنا نظام تحضير القهوة الخاص بنا لتتمتع القهوة المثلجة بالمذاق اللذيذ نفسه الذي يميز المشروبات الساخنة.

    تمتع برغوة ناعمة وسلسلة مع نظام LatteGo للحليب

    تمتع برغوة ناعمة وسلسلة مع نظام LatteGo للحليب

    بفضل تقنية الحركة الدوامية القوية لصنع الرغوة التي نقدمها، يمكنك صنع رغوة ناعمة سلسة بضغطة زر، حتى مع بدائل السكر النباتية.

    ضجيج أقل بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew**

    ضجيج أقل بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew**

    بفضل تقنية SilentBrew الحاصلة على براءة اختراع لدينا والتي تعمل على تقليل الأصوات التي تُصدرها الآلة، يمكنك الاستمتاع أكثر بتجربة تخمير القهوة ذات الرائحة الزكية. تُحدِث آلاتنا ضجيجًا أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مرفقة بشهادة العلامة الهادئة، وذلك لاستخدامها تقنية عزل الصوت والطحن الهادئ.

    انتظار أقل وقهوة أسرع مع QuickStart

    انتظار أقل وقهوة أسرع مع QuickStart

    ودّع انتظار الآلة حتى تسخن. فبفضل ميزة QuickStart الخاصة بنا، يمكنك تشغيل آلتك وتحضير القهوة على الفور. وسترتفع حرارة الآلة حسب الوصفة المحددة.

    تمتع بتحديد المشروبات وتخصيصها وحفظها على شاشتنا سهلة الاستخدام

    تمتع بتحديد المشروبات وتخصيصها وحفظها على شاشتنا سهلة الاستخدام

    شاشتنا سهلة الاستخدام هي مكانك المنشود لتحديد أحد الوصفات، وضبط القوة وكمية القهوة وقوام الحليب. هل تريد حفظ وصفاتك المفضلة احفظ مشروبك في واحد من ملفَي تعريف المستخدم الاثنين.

    احصل على أفضل حرارة ورائحة وكريمة كوبًا بعد كوب

    احصل على أفضل حرارة ورائحة وكريمة كوبًا بعد كوب

    يحقق نظام استخراج الرائحة الخاص بنا التوازن المثالي بين الحرارة والرائحة، حيث يُبقي حرارة الماء بين 90 و98 درجة مئوية، كل ذلك مع تنظيم معدل تدفق الماء.

    نظّف نظام الحليب LatteGo في أقل من 10 ثوانٍ

    نظّف نظام الحليب LatteGo في أقل من 10 ثوانٍ

    يتكون نظام الحليب لدينا من جزأين دون أي أنابيب، لذل يمكن تنيفه في أقل من 10 ثوانٍ، في غسالة الأطباق أو تحت الصنبور. لا توفر Philips تنظيف تلقائي لأنه يتطلب تنظيفًا تكميليًا.

    طعم أفضل بفضل المحنطة الخزفية شديدة المتانة

    طعم أفضل بفضل المحنطة الخزفية شديدة المتانة

    استخرج أفضل مذاق من حبوب القهوة مع مطحنتنا الخزفية شديدة المتانة. يمكنك تنعيم حجم الطحن باستخدام واحد من 12 إعداد، من ناعم إلى خشن.

    حتى 5000 كوب***دون إزالة الترسبات بفضل فلتر Aquaclean

    حتى 5000 كوب***دون إزالة الترسبات بفضل فلتر Aquaclean

    حضّر ما يصل إلى 5000 كوب دون الحاجة إلى إزالة الترسبات بفضل فلتر AquaClean. فهو ينقي المياه قبل بدء تحضير القهوة لتتمتع قهوتك بمذاقٍ أغنى.

    وفّر استخدام الماء والطاقة باستخدام الإعدادات الصديقة للبيئة

    وفّر استخدام الماء والطاقة باستخدام الإعدادات الصديقة للبيئة

    استخدم أحد الإعدادات الخمسة الصديقة للبيئة لتقليل استهلاك الكياه والطاقة، دون الإضرار بجودة القهوة. تتيح لك سلسلة 4400 التي نقدمها خفض سطوع المصابيح الأساسية ومصابيح الكوب في وقت مبكر عن الوقت الافتراضي، وكذلك استخدام ماء أقل خلال الشطف وخفض درجة السطوع والتبديل إلى وضع الاستعداد بشكل أسرع.

    استكشف الإلهام والدعم الذي تحتاج إليه على تطبيقنا

    استكشف الإلهام والدعم الذي تحتاج إليه على تطبيقنا

    تعرّف على مزايا آلتك وخواصها واكتشف وصفات قهوة جديدة مستوحاة من أرقى المقاهي من خلال تطبيق HomeID.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      تم التصميم في
      إيطاليا
      صُنع في
      رومانيا

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      5
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      إعدادات المطحنة
      12
      التحكم في النكهة قبل التخمير
      نعم
      إعدادات درجة الحرارة
      3
      جرعة إضافية
      كلا
      ملفات تعريف المستخدمين
      2 + ضيف

    • الملحقات

      مضمنة
      • ملعقة قياس
      • شريط اختبار عسر المياه
      • فلتر AquaClean
      • خرطوم تشحيم
      • غطاء تخزين LatteGo

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      120 سم
      الفولتية
      230 فولت
      التردد
      50 هرتز
      سعة إبريق الحليب
      0,26 لترًا
      خزان مياه ذو سعة
      1,8 لترات
      وزن المنتج
      8 كجم
      سعة حبوب القهوة
      275 غم
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      توافق الفلتر
      AquaClean
      ضغط المضخة
      15 بار
      اللون والشكل النهائي
      أسود، فضي
      أبعاد المنتج
      246 × 371 × 433 مم
      وعاء مخلفات القهوة
      12 حصة

    • المواصفات العامّة

      ارتفاع قمع قابل للضبط
      85-145 مم
      ذوبان الحليب
      LatteGo
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • صينية تقطير
      • LatteGo
      سهولة التنظيف والصيانة
      متوافقة مع فلتر AquaClean
      واجهة المستخدم
      TFT
      المادة الخام للمطحنة
      سيراميك

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      نعم
      ملصق الطاقة
      التصنيف أ
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      1500 واط
      مادة تغليف قابلة لإعادة التدوير
      > 95%

    • ميزات أخرى

      مانع تسرّب النكهة
      نعم
      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      AquaClean
      نعم

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • * بالاستناد إلى اختبار المستهلك في ألمانيا، مقارنة بآلات تحضير الإسبريسو الرائدة الأوتوماتيكية بالكامل (2023) التي تعمل بلمسة واحدة (لتحضير القهوة والحليب).
    • **عند المقارنة بآلات تحضير الإسبريسو السابقة من Philips
    • ***بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد حسب الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وأنماط الشطف والتنظيف
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