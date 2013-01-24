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3100 series

آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP3551/10
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة
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    3100 series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP3551/10
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة

    احصل على الإسبرسو والكابوتشينو المثاليَين من الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك 100% وحدد قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الكابوتشينو الساخن بكبسة زر واحدة، بفضل إبريق الحليب المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3100 series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة

    احصل على الإسبرسو والكابوتشينو المثاليَين من الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك 100% وحدد قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الكابوتشينو الساخن بكبسة زر واحدة، بفضل إبريق الحليب المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة

    احصل على الإسبرسو والكابوتشينو المثاليَين من الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك 100% وحدد قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الكابوتشينو الساخن بكبسة زر واحدة، بفضل إبريق الحليب المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3100 series آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة

    احصل على الإسبرسو والكابوتشينو المثاليَين من الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك 100% وحدد قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الكابوتشينو الساخن بكبسة زر واحدة، بفضل إبريق الحليب المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على الإسبرسو أو الكابوتشينو تمامًا كما تريده بكسبة زر واحدة

      استمتع بما يصل إلى 5000 كوب* من القهوة بدون إزالة الترسبات الكلسية

      • 6 أنواع من المشروبات
      • إبريق حليب مضمن
      • فضي
      • AquaClean
      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ونقية في الوقت نفسه.

      استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

      استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

      استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!

      ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

      ضبط الكمية، 5 مستويات لقوة النكهة و5 إعدادات للمطحنة

      تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل مجموعة كبيرة من الخيارات اللذيذة لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة النكهة ودرجة الحرارة وحفظها بسهولة. لا تتردد في استكشاف أي مشروب يخطر في بالك واختباره!

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.

      رغوة حليب طرية من جهاز إزباد الحليب في الإبريق

      رغوة حليب طرية من جهاز إزباد الحليب في الإبريق

      ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.

      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      تحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بكبسة زر واحدة بواسطة إبريق الحليب

      استمتع بتحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو القشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      لتنظيف ترسبات الحليب بعد كل استخدام بواسطة وظيفة تنظيف ترسبات الحليب

      تمكّنك الميزة الفريدة لتنظيف الإبريق بسرعة وبكبسة زر من تشطيف نظام تحضير الحليب جيدًا وعلى راحتك بعد كل استخدام

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        230 V
        اللون والمظهر الخارجي
        أسود
        ارتفاع الكوب الأقصى
        152 mm
        التردد
        50 Hz
        أبعاد المنتج
        215 x 330 x 429 mm
        سعة وعاء المخلفات
        15 حصص
        واجهة المستخدم
        الشاشة الرئيسية
        اللون
        فضي
        طول سلك الطاقة
        &gt;100 cm
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        سعة إبريق الحليب
        0.5 لتر
        خزان ماء ذو سعة
        1.8 لتر
        وزن المنتج
        7.2 kg
        سهولة التنظيف والصيانة
        متوافقة مع فلتر AquaClean
        سعة حبوب القهوة
        250 غ
        ذوبان الحليب
        إبريق حليب مضمن

      • التخصيص

        ملفات تعريف المستخدمين
        1
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        لا
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل
        إعدادات المطحنة
        5
        إعدادات قوة النكهة
        5

      • مجموعة متنوعة

        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا
        كوب مزدوج
        نعم
        المشروبات
        • إسبرسو
        • ماء ساخنة
        • كابوتشينو
        • القهوة
        • رغوة حليب
        • لاتيه ماكياتو

      • ميزات أخرى

        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم

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          • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.