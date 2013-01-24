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Series 2200

آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP2231/43
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • 3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
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    Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP2231/43
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو بسهولة تامة وبلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو بسهولة تامة وبلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو بسهولة تامة وبلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو بسهولة تامة وبلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

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      3 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

      LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

      • 3 أنواع من المشروبات
      • LatteGo
      • أسود لامع
      • شاشة لمس
      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      يتميّز نظام LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

      يتميّز نظام LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

      يتألف نظام الحليب الذي نقدّمه من قطعتَين، وهو خالٍ من الأنابيب ولا يحتوي على قطع خفية، كما يمكن تنظيفه بأقل من 15 ثانية تحت مياه الحنفية* أو في الجلاية.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك وتحويلها إلى مسحوق ناعم جدًا وصولاً إلى إجراء خشنة.

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

      استمتع بثلاثة أنواع من القهوة في متناول يديك

      استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

      حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

      يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

      احصل على رغوة حليب ناعمة كالحرير بفضل نظام LatteGo العالي السرعة

      أضف إلى قهوتك طبقة ناعمة كالحرير من رغوة الحليب. يمزج نظام LatteGo الحليب والهواء بسرعة عالية في حجرة الإزباد الدائرية، ثم يضيف طبقة قشدية من رغوة الحليب بدون طرطشة إلى كوبك على درجة الحرارة المناسبة بالضبط.

      يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

      يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        Yes

      • المواصفات الفنية

        اللون والمظهر الخارجي
        • Black
        • Glossy black
        ارتفاع الكوب الأقصى
        150 mm
        الفولتية
        230 V
        التردد
        60 Hz
        أبعاد المنتج
        246x371x433 mm
        توافق الفلتر
        AquaClean
        سعة وعاء المخلفات
        12 serv
        ضغط المضخة
        15 bar
        المضمنة
        • Measuring scoop
        • Water hardness test strip
        • AquaClean filter
        • Grease tube
        واجهة المستخدم
        Touch screen display
        تم التصميم في
        إيطاليا
        طول سلك الطاقة
        100 cm
        خزان المياه
        Frontal access
        حاوية المخلفات
        Frontal access
        ذوبان الحليب
        LatteGo
        وزن المنتج
        8 kg
        صُنع في
        رومانيا
        سعة حبوب القهوة
        275 g
        سعة إبريق الحليب
        0.26 L
        خزان ماء ذو سعة
        1.8 L

      • الاستدامة

        إعداد بيئي
        Yes
        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1500 W
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        >95 %
        ملصق الطاقة
        A-class

      • التخصيص

        إعدادات درجة الحرارة
        3
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        Yes
        مدة تحضير القهوة والحليب
        Adjustable
        إعدادات المطحنة
        12
        إعدادات قوة النكهة
        3

      • مجموعة متنوعة

        كوب حليب مزدوج
        No
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        Yes
        كوب مزدوج
        Yes
        المشروبات
        • Espresso
        • Hot water
        • Cappuccino
        • Coffee

      • ميزات أخرى

        AquaClean
        Yes
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        Yes
        مانع تسرّب الرائحة
        yes
        إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
        yes

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          • بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.
          • استنادًا إلى اختبار المستهلك في ألمانيا، مقارنة بآلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل (2017) التي تعمل بلمسة واحدة (لتحضير القهوة والحليب)
          • بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية