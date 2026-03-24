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الكي
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السلسلة 5000 مكواة بخارية
تم إيقافه
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DST5010/16
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PowerLife UG_MEA_[20053]_NCN
الجميع (3)
What type of water can I use in my Philips Steam Iron or Steamer?
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
How to clean the water tank of my Philips Steam Iron?
The iron ready light of my Philips Steam Iron is blinking
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