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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP9779TB/00

بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع مخرج USB-C بقوة 20 واط وميزة الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. وداعًا للعناء عند استنفاد بطارية هاتفك الخلوية. ضَع هاتفك المحمول على الحلقة المغناطيسية لوضعية مثالية أثناء الشحن اللاسلكي.

عرض جميع المزايا

مع علبة شفافة.

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • مع شحن لاسلكي

  • منفذ Type C

شاحن لاسلكي مع حافة مغناطيسية

تم تزويد الشاحن اللاسلكي بحافة مغناطيسية؛ للحصول على وضع المحاذاة الأمثل لاستخدام منتجات MagSafe في شحن منتجات Apple لاسلكيًا.

حماية ذكية من الحرارة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد

حماية ذكية من الحرارة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد

تقنية Qi اللاسلكية

يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.