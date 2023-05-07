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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP9779TB/00

بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع مخرج USB-C بقوة 20 واط وميزة الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. وداعًا للعناء عند استنفاد بطارية هاتفك الخلوية. ضَع هاتفك المحمول على الحلقة المغناطيسية لوضعية مثالية أثناء الشحن اللاسلكي.

عرض جميع المزايا

مع علبة شفافة.

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • مع شحن لاسلكي

  • منفذ Type C

شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط

اشحن هاتفك المحمول مع شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط.

شاحن لاسلكي مع حافة مغناطيسية

تم تزويد الشاحن اللاسلكي بحافة مغناطيسية؛ للحصول على وضع المحاذاة الأمثل لاستخدام منتجات MagSafe في شحن منتجات Apple لاسلكيًا.

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

المواصفات التقنية

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