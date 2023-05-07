ضمان لمدة عامين
DLP9779TB/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع مخرج USB-C بقوة 20 واط وميزة الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. وداعًا للعناء عند استنفاد بطارية هاتفك الخلوية. ضَع هاتفك المحمول على الحلقة المغناطيسية لوضعية مثالية أثناء الشحن اللاسلكي.
10000 مللي أمبير في الساعة
مع شحن لاسلكي
منفذ Type C
اشحن هاتفك المحمول مع شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط.
تم تزويد الشاحن اللاسلكي بحافة مغناطيسية؛ للحصول على وضع المحاذاة الأمثل لاستخدام منتجات MagSafe في شحن منتجات Apple لاسلكيًا.
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
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