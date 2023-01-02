ضمان لمدة عامين
DLP9230NW/00
شاحن لاسلكي 3 في 1
اشحن هاتفك الذكي وأجهزة Air pod لاسلكيًا وفي الوقت نفسه بفضل جهاز الشحن السريع هذا. يتميّز بقوة قصوى تبلغ 15 واط لتقليل وقت الشحن المطلوب لهاتفك المحمول. ويتم تخصيص قدرة 2,5 واط و5 واط لشحن ساعتك وأجهزة AirPod على التوالي.
15 واط
شحن سريع
الشحن اللاسلكي Qi
يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.
تصميم مضاد للانزلاق للالتصاق بالهاتف في الوضعية المطلوبة ومنعه من الانزلاق بسبب اهتزاز هذا الأخير.
اشحن هاتفك المحمول مع شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط.
المراجعات
تعتمد سرعة الشحن على ظرف الشحن بما في ذلك الجهاز المستضيف ومحوّل الطاقة.