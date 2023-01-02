تقنية Qi اللاسلكية

يتم اعتماد تقنية الشحن اللاسلكي Qi على نطاق واسع في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. تتوافق الشواحن اللاسلكية من Philips مع الهواتف والأجهزة الأخرى الممكّنة لاستخدام تقنية Qi اللاسلكية. ما عليك سوى وضع هذه الأجهزة على هذه اللوحة للاستمتاع بتجربة شحن من دون عناء.