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DLP9210/00
شاحن لاسلكي
الشحن اللاسلكي Qi للهواتف الذكي وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة مع تقنية Qi اللاسلكية. قوة قصوى تبلغ 10 واط لتقليل وقت الشحن. خيارات الإخراج اللاسلكي: 5 واط / 7,5 واط / 10 واط
10 واط
شحن سريع
الشحن اللاسلكي Qi
للاستفادة من أداء شحن بقوة 10 واط، يجب استخدام شاحن مزوّد بتقنية الشحن السريع. يحدد هذا الشاحن مقياس الشحن في الشاحن الحائطي أو موصل التيار لتوفير إمكانية شحن أسرع تلقائيًا.
يوفر الشاحن اللاسلكي الشحن من مسافة طويلة، وبالتالي يمكنه الشحن عبر معظم أغطية الهواتف
المراجعات
تعتمد سرعة الشحن على ظرف الشحن بما في ذلك الجهاز المستضيف ومحوّل الطاقة.