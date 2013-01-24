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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP8752NC/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل
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    بنك طاقة مع منفذ USB

    DLP8752NC/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!

    بنك طاقة مع منفذ USB

    استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!

    استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!

    بنك طاقة مع منفذ USB

    استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل

    استمتع بالموسيقى أينما ذهبت وبالطاقة أثناء التنقل. يحتوي بنك الطاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة على مكبر صوت بتقنية Bluetooth. احمله معك وكن جاهزًا للاحتفال!

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      استمتع بالموسيقى والطاقة أثناء التنقل

      بنك طاقة ومكبر صوت محمول في الوقت نفسه

      تصميم محمول خفيف الوزن للاستمتاع بالموسيقى في أي وقت

      تصميم محمول خفيف الوزن للاستمتاع بالموسيقى في أي وقت

      إن المادة والتصميم المتين والخفيف الوزن يعني أنه يمكنك حمل السماعات معك إلى أي مكان.

      يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

      حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        1,936  كلغ
        الوزن الصافي
        1.38  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.556  كلغ
        الوزن الإجمالي
        4,268  رطل
        الوزن الصافي
        3,042  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1.226  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10397 3

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        25.5  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        10,0  بوصة
        الوزن الإجمالي
        12,366  كلغ
        الوزن الصافي
        8,28  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        4,086  كلغ
        الوزن الإجمالي
        27,262  رطل
        الوزن الصافي
        18,254  رطل
        وزن العلبة فارغة
        9,008  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10397 6

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0.256  كلغ
        الوزن الصافي
        0.23  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.026  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.564  رطل
        الوزن الصافي
        0,507  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,057  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10397 9

      • الملحقات

        الأسلاك
        سلك الشحن

      • التوافق

        يعمل مع الأجهزة التالية
        الأجهزة المشحونة عبر USB والأجهزة الممكّنة لاستخدام Bluetooth

      • الطاقة

        الإخراج
        19 واط في الساعة
        USB-A: ‏5 فولت/2,1 أمبير، USB-C: ‏5 فولت/2 أمبير
        إدخال الطاقة
        5 فولت/2 أمبير
        USB-C
        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قدرة البطارية
        5000 ملي أمبير في الساعة

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