بنك طاقة قوي

قدرة كبيرة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD 3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC 3.0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.