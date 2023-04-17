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DLP7721C/00
بنك طاقة قوي
قدرة كبيرة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD 3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC 3.0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.
20,000 مللي أمبير في الساعة
3 منافذ شحن USB
QC 3.0 وPD 3.0
PPS
مزود بمنفذ شحن سريع USB-C (تسليم الطاقة) PD بقدرة 20 واط.
توفّر تقنية الشحن السريع Quick Charge (QC) شحنًا أسرع عن طريق زيادة الجهد والتيار. وهي تستخدم بروتوكول Quick Charge لتحسين سرعة شحن الأجهزة المتوافقة، ما يقلل من أوقات الشحن
شحن سريع - اشحن هاتفك المحمول من مستوى الشحن الفارغ إلى 50% في 30 دقيقة.
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