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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP7721C/00

بنك طاقة قوي

قدرة كبيرة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD 3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC 3.0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.

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مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة قوي

  • 20,000 مللي أمبير في الساعة

  • 3 منافذ شحن USB

  • QC 3.0 وPD 3.0

  • PPS

منفذ شحن USB-C PD بقدرة 20 واط

مزود بمنفذ شحن سريع USB-C (تسليم الطاقة) PD بقدرة 20 واط.

USB-A مع ميزة الشحن السريع عبر بروتوكول تزويد الطاقة (QC)

توفّر تقنية الشحن السريع Quick Charge (QC) شحنًا أسرع عن طريق زيادة الجهد والتيار. وهي تستخدم بروتوكول Quick Charge لتحسين سرعة شحن الأجهزة المتوافقة، ما يقلل من أوقات الشحن

شحن بنسبة 50% في 30 دقيقة

شحن سريع - اشحن هاتفك المحمول من مستوى الشحن الفارغ إلى 50% في 30 دقيقة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.