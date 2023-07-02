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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP7717NB/00

بنك طاقة رفيع وقوي

سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة.

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منفذا USB بإخراج:‏ 1 أمبير / 2,1 أمبير

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • منفذا شحن USB

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

شاشة LCD لمؤشر الطاقة

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

يعمل في أي مكان، ويُعد رائعًا عند عدم توفر مصدر طاقة بالقرب منك

حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.

المواصفات التقنية

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