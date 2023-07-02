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DLP7717NB/00
بنك طاقة رفيع وقوي
سعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن إذا نفدت بطارية هاتفك، فهو الخيار المثالي أثناء السفر لتزويد كل أجهزتك المحمول بالطاقة.
10000 مللي أمبير في الساعة
منفذا شحن USB
شاشة LCD لمؤشر الطاقة
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
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