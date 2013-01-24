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شاحن حائطي مع منفذ USB

DLP3303NB/40
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاحن حائطي مع 3 منافذ USB شاحن حائطي مع 3 منافذ USB شاحن حائطي مع 3 منافذ USB
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    شاحن حائطي مع منفذ USB

    DLP3303NB/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاحن حائطي مع 3 منافذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,4 أمبير و5 فولت كحد أقصى بتيار مباشر، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن حائطي مع 3 منافذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,4 أمبير و5 فولت كحد أقصى بتيار مباشر، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع 3 منافذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,4 أمبير و5 فولت كحد أقصى بتيار مباشر، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط إكتشف كلّ المميزات

    شاحن حائطي مع منفذ USB

    شاحن حائطي مع 3 منافذ USB

    بات بإمكانك شحن هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي بسرعة فائقة وفي الوقت نفسه لاستعادة الطاقة القصوى في وقت قصير. تتوفر تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم. يبلغ إجمالي الإخراج 2,4 أمبير و5 فولت كحد أقصى بتيار مباشر، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط إكتشف كلّ المميزات

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      شاحن حائطي مع 3 منافذ USB

      مع حماية من التيار الكهربائي الزائد وقصر الدارة الكهربائية.

      • 3 منافذ شحن USB
      • شحن عبر USB بقدرة 2,4 أمبير
      • تقنية الشحن السريع QC 3.0

      شحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي في آن واحد بسرعة قصوى تبلغ 2,1 أمبير

      شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى

      تقنية الشحن السريع لتعزيز سرعة الشحن

      تقنية الشحن السريع لشحن أجهزتك بسرعة أكبر من خلال تعزيز تيار الشحن والفولتية.

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع المحوّل
        نوع BS
        الإخراج
        5 فولت و2,4 أمبير بتيار مباشر، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط
        إدخال الطاقة
        من 110إلى 240 فولت تقريبًا، 50/‏60 هرتز

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        ‎48 95229 10526 3

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        80
        GTIN
        ‎1 48 95229 10526 0

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        40
        GTIN
        ‎2 48 95229 10526 7

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        5.6  سم
        العرض
        9.2  سم
        العمق
        3  سم

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