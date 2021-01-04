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DLP2720/00
بنك طاقة رفيع وقوي
قدرة كبيرة تبلغ 20000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. استفد من طاقة قصوى بفضل منفذ USB-C لشحن بنك الطاقة.
20,000 مللي أمبير في الساعة
منفذا شحن USB
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
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