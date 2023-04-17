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بنك طاقة مع منفذ USB

DLP2711CB/00

بنك طاقة رفيع وقوي

قدرة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذَي USB-A وUSB-C بدعم QC 3.0 وPD3.0.

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مع وحدة طاقة احتياطية ومحمولة

بنك طاقة رفيع وقوي

  • 10000 مللي أمبير في الساعة

  • منافذ شحن USB A وUSB C

  • QC 3.0 وPD 3.0

  • PPS

مؤشر طاقة LED ضوئي

يضيء مصباح LED الخافت بنعومة ليتيح لك معرفة أن الوحدة قيد التشغيل بنظرة سريعة.

الشحن باستخدام مصدر طاقة قابل للبرمجة (PPS) عبر مقبس USB-C

يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.

شحن بنسبة 50% في 30 دقيقة

شحن سريع - اشحن هاتفك المحمول من مستوى الشحن الفارغ إلى 50% في 30 دقيقة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.