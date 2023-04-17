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DLP2711CB/00
بنك طاقة رفيع وقوي
قدرة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة مع بطارية ليثيوم بوليمر آمنة. لا داعي للقلق بعد الآن عندما تنفد بطارية هاتفك الخلوي. اشحن جهازك بسرعة مع منفذَي USB-A وUSB-C بدعم QC 3.0 وPD3.0.
10000 مللي أمبير في الساعة
منافذ شحن USB A وUSB C
QC 3.0 وPD 3.0
PPS
حتى عندما لا تكون بالقرب من حائط أو شاحن للسيارة، يمكنك إعادة شحن بطارية جهازك باستخدام حزمة البطارية المناسبة. توفر حزمة البطارية الذكية الطاقة أولاً، فيمكنك إزالة الحزمة بعد استخدامها وستظل بطارية جهازك مشحونة بالكامل.
يتوهّج ضوء LED الخافت بشكلٍ خفيف لإعلامك بلمح البصر أن الوحدة قيد التشغيل.
يعد مصدر الطاقة القابل للبرمجة (PPS) معيارًا لتقنية الشحن السريع للأجهزة بمقبس USB-C. تقوم هذه التقنية بضبط الفولتية والتيار في الوقت الحقيقي، وفقًا لحالة شحن الجهاز، وتغذيته بأقصى طاقة. طريقة ذكية لتقليل وقت الشحن بشكل آمن.
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