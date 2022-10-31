شاحن حائطي مع تقنية GaN

تستخدم الشواحن الحائطية التي تعتمد تقنية GAN (نيتريد الغاليوم) مكونات كهربائية أقل وتوفر سخونة أفضل. يمكن أن توفر الشواحن المدمجة المزيد من الطاقة مع أوقات شحن أسرع. وتستطيع الطاقة المتزايدة توصيل الطاقة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة مع وصلة USB-C.