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شاحن للسيارة

DLP2521/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاحن للسيارة مع منفذَين C وA شاحن للسيارة مع منفذَين C وA شاحن للسيارة مع منفذَين C وA
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    شاحن للسيارة

    DLP2521/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن طاقة أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن طاقة أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.

    شاحن للسيارة

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن طاقة أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن طاقة أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن طاقة أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن طاقة أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.

    شاحن للسيارة

    شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

    اشحن طاقة أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن طاقة أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.

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      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

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      منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

      يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        العرض (مع الحامل)
        3.3  سم
        العرض (مع الحامل)
        1.3  بوصة
        الارتفاع (مع الحامل)
        6.6  سم
        الارتفاع (مع الحامل)
        2.6  بوصة
        العمق (مع الحامل)
        3.3  سم
        العمق (مع الحامل)
        1.3  بوصة

      • الطاقة

        الإخراج
        36 واط كحد أقصى
        USB-A: ‏4,5 فولت/5 أمبير، 5 فولت/4,5 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير. USB-C: ‏5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1,5 أمبير
        إدخال الطاقة
        تيار مباشر من 12 إلى 24 فولت

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الوزن الإجمالي
        0.065  كلغ
        الوزن الصافي
        0.048  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.017  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.143  رطل
        الوزن الصافي
        0.106  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.037  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10366 5

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        5,49  كلغ
        الوزن الصافي
        1,728  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,762  كلغ
        الوزن الإجمالي
        12,103  رطل
        الوزن الصافي
        3,810  رطل
        وزن العلبة فارغة
        8,294  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10366 2

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.5  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,79  كلغ
        الوزن الصافي
        0.288  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.502  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1,742  رطل
        الوزن الصافي
        0,635  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,107  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10366 9

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