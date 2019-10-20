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شاحن للسيارة

DLP2521/00

شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

اشحن طاقة أحدث الأجهزة عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقته. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن طاقة أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه.

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إخراج بقوة 36 واط مع بروتوكول تزويد الطاقة

شاحن للسيارة مع منفذَين C وA

  • منافذ شحن USB A وUSB C

  • تسليم الطاقة

  • غلاف معدني

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة

يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.