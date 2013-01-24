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شاحن للسيارة مع منفذَين C وA
اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن للسيارة مع منفذَين C وA
اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.
شاحن للسيارة مع منفذَين C وA
اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن للسيارة مع منفذَين C وA
اشحن أحدث جهاز iPhone عبر منفذ USB-C مع دعم لبروتوكول تزويد الطاقة (PD) لتعزيز طاقة الشحن وتقليل وقت الشحن. استخدم أيضًا منفذ USB-A لشحن أجهزتك الأخرى في الوقت نفسه. يأتي مع كبل تحويل من C إلى Lightning بطول متر واحد.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
يشكّل منفذ USB-C موصل الشحن الأحدث الذي يتم اعتماده حاليًا في الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الخليوية والكاميرات المخصصة للأماكن الخارجية والأجهزة اللوحية. ويشكّل بروتوكول تزويد الطاقة (PD) معيار تزويد الطاقة عبر منفذ USB الذي يحدد معايير تزويد الطاقة بقوة 15 و27 و45 واط وصولاً إلى 100 واط.
الملحقات
الطاقة
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي