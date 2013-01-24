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شاحن حائطي فائق السرعة
اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن حائطي فائق السرعة
اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم
شاحن حائطي فائق السرعة
اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاحن حائطي فائق السرعة
اشحن هاتفَين خلويين بسرعة كاملة في الوقت نفسه أو اشحن جهازًا لوحيًا بسرعة كاملة مع تقنية الحماية الذكية Smart Protection لتفادي إلحاق الضرر بجهازك القيّم
حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط
متوافق مع أجهزة iPad وiPhone وiPod وNook وLG وMotorola وSamsung وHTC وNokia وSony Ericsson وKindle ومعظم أجهزة USB.
منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه
الطاقة
التوافق
أبعاد العلبة