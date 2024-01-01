بنك طاقة قوي

احصل على طاقة متى وأينما احتجتها. سعة كبيرة تبلغ 30000 مللي أمبير في الساعة توفر لك شحنًا كاملاً. 3 مقابس USB ومقبس شحن USB-A وUSB-C. شحن جهازك بسرعة مع منفذ USB-C PD3.0 بقدرة 20 واط كحد أقصى أو منفذ USB-A مع إخراج QC3/0 بقدرة 18 واط كحد أقصى.