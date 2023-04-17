بطارية متنقلة نحيفة وقوية
سعة كبيرة تبلغ 10000mAh مع بطارية Li-polymer آمنة. لا مزيد من المتاعب عند نفاد بطارية هاتفك المحمول. شحن سريع USB-C 3A ومنفذا USB-A لشحن أحدث أجهزتك.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بطارية متنقلة نحيفة وقوية مع حزمة طاقة احتياطية محمولة 10,000 mAh منافذ شحن USB A وUSB C بطارية Li polymer أسود مؤشر طاقة LED ضوئي
يضيء مصباح LED الخافت بنعومة ليتيح لك معرفة أن الوحدة قيد التشغيل بنظرة سريعة.
حماية ذكية من الحرارة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد
حماية ذكية من الحرارة الزائدة والجهد الزائد والتيار الزائد
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Outer Carton
الطول
40
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
36 الطول
15.7
بوصة العرض
35
سم الوزن الإجمالي
11
كلغ الارتفاع
22.5
سم GTIN
1 48 95229 13549 6 العرض
13.8
بوصة الارتفاع
8.9
بوصة الوزن الصافي
8.28
كلغ الوزن الإجمالي
24.251
رطل الوزن الصافي
18.254
رطل وزن العلبة فارغة
2.72
كلغ وزن العلبة فارغة
5.997
رطل
Inner Carton
الطول
19
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
6 الطول
7.5
بوصة العرض
10.7
سم الارتفاع
20.5
سم العرض
4.2
بوصة الارتفاع
8.1
بوصة الوزن الصافي
1.38
كلغ الوزن الإجمالي
1.75
كلغ الوزن الصافي
3.042
رطل الوزن الإجمالي
3.858
رطل وزن العلبة فارغة
0.37
كلغ وزن العلبة فارغة
0.816
رطل GTIN
2 48 95229 13549 3
التوافق
يعمل مع الأجهزة التالية
الأجهزة التي تُشحن عبر USB
الطاقة
قدرة البطارية
10000mAh 37Wh نوع البطارية
ليثيوم بوليمر إدخال الطاقة
USB 5V/2A الإخراج
USB C 5V/3A USB1 & 2 : 5V/2.1 A
Packaging dimensions
الارتفاع
19.5
سم طريقة العرض على الرف
كلاهما العرض
9.5
سم العمق
3
سم الارتفاع
7.7
بوصة عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
48 95229 13549 9 العرض
3.7
بوصة الوزن الإجمالي
0.28
كلغ العمق
1.2
بوصة الوزن الصافي
0.23
كلغ الوزن الإجمالي
0.617
رطل الوزن الصافي
0.507
رطل وزن العلبة فارغة
0.05
كلغ وزن العلبة فارغة
0.11
رطل
أبعاد المنتج
الارتفاع
14.67
سم العرض
6.9
سم العمق
1.58
سم العرض
2.7
بوصة الارتفاع
5.8
بوصة العمق
0.6
بوصة الوزن
0.225
كلغ الوزن
0.496
رطل
الملحقات
الكبلات
كابل شحن USB-C
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