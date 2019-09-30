شحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي في آن واحد بسرعة قصوى تبلغ 2,1 أمبير

شحن سريع يبلغ 5 فولت/2,1 أمبير لشحن هاتفَين خلويَين أو جهاز لوحي بسرعة قصوى