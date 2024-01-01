كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات
كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مميّز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميّز بطول متر واحد لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزودة بمنفذ Micro USB إكتشف كلّ المميزات
التوافق
مواصفات الكبل
التصميم واللون الخارجي
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
أبعاد المنتج
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