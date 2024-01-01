كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميّز بطول 1,2 متر لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بمنفذ USB-C. يدعم الشحن السريع بقوة 60 واط.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C
كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C مغلّف بالسيليكون المزامنة والشحن 1.2 م أسود يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0
كبل بتصميم مرن ومتين
كبل بتصميم مغلّف بمواد بلاستيكية لزيادة المتانة والصلابة.
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التصميم والتشطيبات
اللون (الألوان)
أسود المواد
مغلّف بالسيليكون
الكرتونة الخارجية
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
2 GTIN
1 48 95229 14385 9
الكرتونة الداخلية
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
1 GTIN
2 48 95229 14385 6
التوافق
متوافق مع
أبعاد العلبة
نوع العلبة
صندوق عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
48 95229 14385 2
أبعاد المنتج
طول السلك
120
سم
مواصفات الكبل
الطول
4 أقدام الطول
1.2
أمتار معدل نقل البيانات
480 ميجابت في الثانية إصدار USB
2.0
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