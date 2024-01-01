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  • كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C
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    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C

    DLC6541CB/40

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    كبل مميّز للتحويل من USB-C إلى USB-C

    كبل مميّز بطول 1,2 متر لمزيد من المرونة في أثناء شحن الأجهزة المزوّدة بمنفذ USB-C. يدعم الشحن السريع بقوة 60 واط.

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    كبل للتحويل من USB-C إلى USB-C

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    مغلّف بالسيليكون

    • المزامنة والشحن
    • 1.2 م
    • أسود

    يدعم نقل البيانات بواسطة USB 2.0

    يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0

    كبل بتصميم مرن ومتين

    كبل بتصميم مغلّف بمواد بلاستيكية لزيادة المتانة والصلابة.

    المواصفات التقنية

    • التصميم والتشطيبات

      اللون (الألوان)
      أسود
      المواد
      مغلّف بالسيليكون

    • الكرتونة الخارجية

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      2
      GTIN
      1 48 95229 14385 9

    • الكرتونة الداخلية

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      1
      GTIN
      2 48 95229 14385 6

    • التوافق

      متوافق مع
      • هواتف جوالة
      • أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

    • أبعاد العلبة

      نوع العلبة
      صندوق
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 14385 2

    • أبعاد المنتج

      طول السلك
      120  سم

    • مواصفات الكبل

      الطول
      4 أقدام
      الطول
      1.2  أمتار
      معدل نقل البيانات
      480 ميجابت في الثانية
      إصدار USB
      2.0

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