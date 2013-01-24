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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

DLC5206L/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning
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    كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

    DLC5206L/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

    ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة. إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

    ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة. إكتشف كلّ المميزات

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

    ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة. إكتشف كلّ المميزات

    كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

    كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

    ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة. إكتشف كلّ المميزات

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      كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

      • المزامنة والشحن
      • 2 م
      • كبل مضفور أسود
      • تسليم الطاقة

      كبل طويل للغاية لتحقيق الراحة وتسهيل الاستخدام

      أحيانًا، يكون كل ما تحتاج إليه لتحصل على الراحة وسهولة الوصول إلى جهازك هو كبل أطول

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة

      موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C

      يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

      يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافق مع
        • iPad
        • iPhone
        أجهزة iPhone وiPad وiPod
        تصميم يناسب أجهزة iPhone وiPad وiPod

      • مواصفات الكبل

        الطول
        متران (6 أقدام)
        الطول
        2  أمتار
        معدل الشحن الأقصى
        18  واط
        معدل نقل البيانات
        480 ميجابت في الثانية

      • التصميم واللون الخارجي

        المواد
        مضفور

      • أبعاد العلبة

        الوزن الإجمالي
        0.049  كلغ
        الوزن الصافي
        0.032  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.017  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.108  رطل
        الوزن الصافي
        0.071  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.037  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10384 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        40  سم
        العرض
        34.5  سم
        الارتفاع
        23  سم
        الطول
        15.7  بوصة
        العرض
        13.6  بوصة
        الارتفاع
        9.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        4,914  كلغ
        الوزن الصافي
        1.152  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3,762  كلغ
        الوزن الإجمالي
        10,833  رطل
        الوزن الصافي
        2,540  رطل
        وزن العلبة فارغة
        8,294  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10384 6

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.5  سم
        الطول
        7.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.1  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0,694  كلغ
        الوزن الصافي
        0,192  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.502  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1.530  رطل
        الوزن الصافي
        0,423  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1,107  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10384 3

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