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كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning

DLC5206L/00

كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

ستحتاج إلى كبل التحويل من USB-C إلى lightning هذا للحصول على طاقة قصوى من الشاحن الممكّن لاستخدام بروتوكول تزويد الطاقة (PD) لجهازَي iPhone وiPad. إنه كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة.

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كبل مضفور مميز للتحويل من USB-C إلى Lightning

  • المزامنة والشحن

  • متران / 6,5 أقدام

  • كبل مضفور أسود

  • تسليم الطاقة

يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

احمله معك أو احتفظ به على مكتبك أو استبدل الكبل الضائع لتتمكّن من الاتصال والشحن دائمًا عند الحاجة.

خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة

كبل شحن خاضع لاختبار الإجهاد أكثر من 10000 مرة للاستخدام الشاق

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.