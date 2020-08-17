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DLC3106V/00
كبل للتحويل من USB-A إلى Lightning
قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!
المزامنة والشحن
2 م
قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 480 ميجابت في الثانية بواسطة USB 2.0
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