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كبل 3 في 1: Lightning وUSB-C وMicro USB

DLC3106T/00

كبل 3 في 1

موصلات جهاز USB صغير وUSB-C وLightning في كبل واحد. لن تحتاج إلا إلى هذا الكبل لشحن كل أجهزتك المحمولة.

عرض جميع المزايا

طول مترَين / 6 أقدام

كبل 3 في 1

  • المزامنة والشحن

  • 2 م

قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning

كبل احتياطي أو بديل رائع ليكون في متناول يديك

يعتبر كبل التحويل من 30 سنًا إلى USB أساسيًا لمزامنة جهاز iPhone أو iPod مع iTunes، وللشحن عبر الكمبيوتر أو شاحن USB. احمله معك، أو أبقه على مكتبك أو استبدل الكبل الذي أضعته لتتمكّن دائمًا من الاتصال والشحن عند الحاجة.

يعمل مع شواحن الحائط أو السيارة USB التي تستخدمها حاليًا

يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.

المواصفات التقنية

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