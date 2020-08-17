ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLC3106T/00
كبل 3 في 1
موصلات جهاز USB صغير وUSB-C وLightning في كبل واحد. لن تحتاج إلا إلى هذا الكبل لشحن كل أجهزتك المحمولة.
المزامنة والشحن
2 م
قطعة غيار أو تبديل لكبل Apple Lightning
يعتبر كبل التحويل من 30 سنًا إلى USB أساسيًا لمزامنة جهاز iPhone أو iPod مع iTunes، وللشحن عبر الكمبيوتر أو شاحن USB. احمله معك، أو أبقه على مكتبك أو استبدل الكبل الذي أضعته لتتمكّن دائمًا من الاتصال والشحن عند الحاجة.
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
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