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DLC3106L/00
كبل للتحويل من USB-C إلى Lightning
قم بتوصيل هاتف iPhone بكمبيوتر Macbook لمزامنة الموسيقى والتطبيقات والصور والتحديثات والمزيد غيرها. يمكنك أيضًا استخدامه لشحن جهازك عند توصيله، كما يعمل مع شاحن USB-C للحائط أو السيارة المتوفر لديك. إنه خيار رائع لاستخدامه ككبل احتياطي أو بديل!
المزامنة والشحن
2 م
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C
يمكن توصيل كبل USB 2.0 هذا بالكمبيوتر عبر USB لشحن جهاز iPod أو هاتف iPhone بسهولة تامة. يمكنك أيضًا استخدامه للتوصيل بأي شاحن USB للحائط أو السيارة بهدف إمداد جهاز iPod أو هاتف iPhone بالطاقة وشحنه.
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