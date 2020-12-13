ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DLC3104T/00
كبل 3 في 1
موصلات جهاز USB صغير وUSB-C وLightning في كبل واحد. لن تحتاج إلا إلى هذا الكبل لشحن كل أجهزتك المحمولة.
المزامنة والشحن
1,2 م
موصل USB من نوع C لشحن عالي السرعة مع أجهزتك الحديثة المتوافقة مع النوع C
يعمل مع أي مصادر طاقة تستخدمها حاليًا ومستندة إلى USB، أي شواحن الحائط أو السيارة أو جهاز الكمبيوتر، للشحن براحة عند الحاجة.
يعتبر كبل التحويل من 30 سنًا إلى USB أساسيًا لمزامنة جهاز iPhone أو iPod مع iTunes، وللشحن عبر الكمبيوتر أو شاحن USB. احمله معك، أو أبقه على مكتبك أو استبدل الكبل الذي أضعته لتتمكّن دائمًا من الاتصال والشحن عند الحاجة.
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