تصميم مُحسَّن للهوائي لضمان أفضل استقبال في أي غرفة

يضمن التصميم المُحسَّن للهوائي استقبالاً قويًا ومستقرًا، حتى في مناطق المنازل التي يصعب فيها الاتصال اللاسلكي. يمكنك الآن إجراء مكالمة في أي مكان بالمنزل والاستمتاع بمحادثة طويلة دون انقطاع حتى أثناء التجوال في أرجائه.