ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
CR2025P5B/59
تقنية عالية الجودة للأجهزة الصغيرة
أداء يدوم طويلاً للأجهزة الإلكترونية المخصصة للاستخدام اليومي
5 وحدات
ليثيوم
في مجال التصنيع، يتم استخدام تقنية مثالية لضمان أداء موثوق به ويدوم طويلاً.
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.
المراجعات
للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.