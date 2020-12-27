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Minicellsبطارية خلوية على شكل زر

CR2016P5B/59

تقنية عالية الجودة للأجهزة الصغيرة

أداء يدوم طويلاً للأجهزة الإلكترونية المخصصة للاستخدام اليومي

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تقنية عالية الجودة للأجهزة الصغيرة

  • 5 وحدات

  • ليثيوم

تحتوي بطاريات الليثيوم من Philips على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

تقنية الليثيوم والفضة والألكالين للأجهزة الصغيرة

توفّر تقنيات الليثيوم والفضة والألكالين طاقة قصوى موثوق بها وقيمة للأجهزة الصغيرة طوال فترة استهلاكها.

أداء موثوق به يدوم طويلاً

في مجال التصنيع، يتم استخدام تقنية مثالية لضمان أداء موثوق به ويدوم طويلاً.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. للمساهمة البيئة وصحة الإنسان، استخدم شريك الخدمات اللوجستية العكسية Green Eletron للتخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة. راجع موقع الويب https://www.greeneletron.org.br/pilhas للحصول على معلومات حول نقاط التجميع.