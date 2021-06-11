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تم إيقافه

Beardtrimmer series 7000أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه بنظام شفط الشعر

BT7085/33

1

| (1) الرأي

لحية مثالية بنسبة فوضى أقل

توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى.

عرض جميع المزايا

مع نظام شفط الشعر الجديد

لحية مثالية بنسبة فوضى أقل

  • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم

  • شاشة عرض متعددة الوظائف

  • استخدام لاسلكي لـ 75 دقيقة/شحن لساعة

  • زر زيادة الطاقة Turbo

مشط لتتبع تقاسيم الوجه لعملية تشذيب دقيقة وبطريقة متساوية

مشط لتتبع تقاسيم الوجه لعملية تشذيب دقيقة وبطريقة متساوية

مشط موجِّه للشعر ومرن يتتبع كل منحنيات الوجه لعملية تشذيب متساوية بطريقة سهلة ومريحة.

شاشة عرض متعددة الوظائف

شاشة عرض متعددة الوظائف

تظهر شاشة العرض متعددة الوظائف إعداد الطول

قِفل للسفر

يحمي خيار قفل السفر المنتج بحيث لا يتم تشغيله عن غير قصد أثناء وجوده في حقيبتك.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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1.0

من 5

1

الرأي

5
4
3
2

11/06/2021

Saudi Arabia

Saudi Arabia

ضعف قطعة الشفره الشديدهوبعد استخدام خمس شهور تنكسر

من اسوء ماكينة الحلاقه التي استخدمتها في حياتي يجب استبدالها

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Beardtrimmer series 7000 BT7206/13 آلة تقصير اللحية مع الشفط

تاريخ الاستخدام 2021-02-11

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Beardtrimmer series 7000 BT7206/13 آلة تقصير اللحية مع الشفط

تاريخ الاستخدام 2021-02-11

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