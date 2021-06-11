ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
BT7085/33
لحية مثالية بنسبة فوضى أقل
توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى.
إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
شاشة عرض متعددة الوظائف
استخدام لاسلكي لـ 75 دقيقة/شحن لساعة
زر زيادة الطاقة Turbo
مشط موجِّه للشعر ومرن يتتبع كل منحنيات الوجه لعملية تشذيب متساوية بطريقة سهلة ومريحة.
تظهر شاشة العرض متعددة الوظائف إعداد الطول
يحمي خيار قفل السفر المنتج بحيث لا يتم تشغيله عن غير قصد أثناء وجوده في حقيبتك.
1.0
من 5
1
الرأي
Chemist2022
11/06/2021
Saudi Arabia
ضعف قطعة الشفره الشديدهوبعد استخدام خمس شهور تنكسر
من اسوء ماكينة الحلاقه التي استخدمتها في حياتي يجب استبدالها
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Beardtrimmer series 7000 BT7206/13 آلة تقصير اللحية مع الشفط
تاريخ الاستخدام 2021-02-11
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Beardtrimmer series 7000 BT7206/13 آلة تقصير اللحية مع الشفط
تاريخ الاستخدام 2021-02-11