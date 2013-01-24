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دعامة التركيب العميلة

BS6B2234B/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
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    دعامة التركيب العميلة

    BS6B2234B/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

    اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    دعامة التركيب العميلة

    زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

    اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات

    زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

    اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    دعامة التركيب العميلة

    زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

    اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات

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      زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

      • لـ SmartErgoBase من Philips

      حل بسيط ومتكامل

      تتيح لك دعامة التركيب العميلة البسيطة هذه الحصول على حل بسيط وبكلفة قليلة لإنشاء شكل خال من التراكم ومتكامل لكومبيوتر سطح المكتب المتكامل، للاستفادة بفعالية من الأماكن الضيّقة.

      سهولة الإعداد والاستخدام

      تتلاءم دعامة التركيب العميلة بشكل مناسب مع شاشة SmartErgoBase التجارية الحائزة جوائز من Philips لاستخدام الكمبيوتر الشخصي بسهولة ولتركيب جهاز عميل رفيع.

      نمط تثبيت من VESA شامل 100 مم

      تضمن لك ثقوب التثبيت القياسية من VESA التثبيت المتوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصي الصغيرة الشكل والأجهزة العميلة الرفيعة.

      قدرة على الضبط المريح بالكامل

      يتيح لك التصميم الذكي لدعامة التحميل العميلة بالقيام بعمليات ضبط مريحة بالكامل (الارتفاع والدوران والإمالة) على SmartErgoBase من Philips

      المواصفات التقنية

      • الراحة

        دعامة التثبيت VESA
        100 x ‏100 مم

      • الأبعاد

        المنتج (العرضxالارتفاعxالعمق)
        120 x‏ 139‏ x‏ 49  ملليمترًا
        منتج واحد مع التغليف
        156 x‏ 60‏ x‏ 131  ملليمترًا

      • الوزن

        منتج
        0.24  كلغ
        منتج واحد مع التغليف
        0,30  كلغ
        الحمولة القصوى (كلغ)
        5 كجم

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        فترة استهلاك
        3 سنوات

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        الملمس

      • توافق المنتج

        متوافق مع
        قاعدة ضبط الارتفاع لـ 221B6QPYE* و221B7***E* و221P6***** و231B7***E* و240B7***E* و241B6QPYE* و241B7***E* و241P6****** و242B7***E* و242P7**** و271S7**** و272B7***E* و272P7*****

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