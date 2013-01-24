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زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات
زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية إكتشف كلّ المميزات
تتيح لك دعامة التركيب العميلة البسيطة هذه الحصول على حل بسيط وبكلفة قليلة لإنشاء شكل خال من التراكم ومتكامل لكومبيوتر سطح المكتب المتكامل، للاستفادة بفعالية من الأماكن الضيّقة.
تتلاءم دعامة التركيب العميلة بشكل مناسب مع شاشة SmartErgoBase التجارية الحائزة جوائز من Philips لاستخدام الكمبيوتر الشخصي بسهولة ولتركيب جهاز عميل رفيع.
تضمن لك ثقوب التثبيت القياسية من VESA التثبيت المتوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصي الصغيرة الشكل والأجهزة العميلة الرفيعة.
يتيح لك التصميم الذكي لدعامة التحميل العميلة بالقيام بعمليات ضبط مريحة بالكامل (الارتفاع والدوران والإمالة) على SmartErgoBase من Philips
الراحة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
الحاوية
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