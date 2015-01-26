المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
  • زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

تم إيقافه

دعامة التركيب العميلة

BS4B1927B/00

زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية

عرض جميع المزايا

زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

  • لـ SmartErgoBase من Philips

نمط تثبيت من VESA شامل 100 مم

تضمن لك ثقوب التثبيت القياسية من VESA التثبيت المتوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصي الصغيرة الشكل والأجهزة العميلة الرفيعة.

حل بسيط ومتكامل

تتيح لك دعامة التركيب العميلة البسيطة هذه الحصول على حل بسيط وبكلفة قليلة لإنشاء شكل خال من التراكم ومتكامل لكومبيوتر سطح المكتب المتكامل، للاستفادة بفعالية من الأماكن الضيّقة.

سهولة الإعداد والاستخدام

تتلاءم دعامة التركيب العميلة بشكل مناسب مع شاشة SmartErgoBase التجارية الحائزة جوائز من Philips لاستخدام الكمبيوتر الشخصي بسهولة ولتركيب جهاز عميل رفيع.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.