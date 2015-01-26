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تم إيقافه
BS4B1927B/00
زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد
اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية
لـ SmartErgoBase من Philips
تضمن لك ثقوب التثبيت القياسية من VESA التثبيت المتوافق مع معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصي الصغيرة الشكل والأجهزة العميلة الرفيعة.
تتيح لك دعامة التركيب العميلة البسيطة هذه الحصول على حل بسيط وبكلفة قليلة لإنشاء شكل خال من التراكم ومتكامل لكومبيوتر سطح المكتب المتكامل، للاستفادة بفعالية من الأماكن الضيّقة.
تتلاءم دعامة التركيب العميلة بشكل مناسب مع شاشة SmartErgoBase التجارية الحائزة جوائز من Philips لاستخدام الكمبيوتر الشخصي بسهولة ولتركيب جهاز عميل رفيع.
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