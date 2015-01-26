زيادة المساحة على المكتب إلى أقصى حد

اعمد إلى زيادة مساحة المكتب إلى أقصى حد وتأمين أجهزة الكمبيوتر الشخصي العملية إلى شاشة SmartErgoBase من Philips بواسطة حامل التركيب العميل. يسمح لك هذا الحل البسيط والمتعدد الاستخدامات بإنشاء إعداد متكامل لأعلى مستوى من الإنتاجية