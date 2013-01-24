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طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طريقة آمنة وسهلة للحصول على منطقة بيكيني ناعمة
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك تحديد الطول الذي تريدينه! ثبّتي مشط التشذيب على رأس التشذيب لعملية تشذيب دقيقة للشعر بطول 3 مم.
لمظهر نظيف، يقوم رأس تشذيب منطقة البيكيني بتشذيب الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم.
هل تريدين إزالة الشعر بالكامل في بعض من مناطق البيكيني؟ بعد استخدام رأس التشذيب، استخدمي رأس الحلاقة الصغير لحلاقة كاملة ورائعة.
إن أسنان التشذيب المستديرة لإزالة الشعر تصنع العجائب لتشذيب منطقة البيكيني بأمان وفعالية، بدون خدوش أو جروح.
ما من حاجة إلى أسلاك شحن! فأداة BikiniGenie تعمل على البطارية. بطاريات AA مضمّنة.
حقيبة جذابة لتخزين كل شيء في مكان واحد.
نظّفي أداة التشذيب بسرعة وحافظي على نظافتها بواسطة فرشاة التنظيف المضمّنة.
بفضل المقبض المريح والذكي، أصبح من الممكن تشذيب شعر منطقة البيكيني وحلاقته وتسريحه بسهولة.
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