تنظيف أفضل بست مرات**. جاهز في دقيقة واحدة.

يشمل إصدار هذه الحزمة الخاص جهازًا صغيرًا لتنظيف الوجه مع تقنية التدوير. يتميّز بتصميم صغير وسهل الاستخدام، فيشكّل الخيار المثالي للعناية اليومية ببشرتك، أينما كنت. يحتوي على 17000 شعيرة ناعمة كالحرير لإزالة الأوساخ بلطف ومنحك بشرة نظيفة ونضرة. ويتميّز الجهاز بفعاليته في إزالة الأوساخ ونعومته على بشرتك، لتتمكّني من استخدامه مرتَين في اليوم. يتوافق مع كل فراشي VisaPure من Philips المصممة لتتلاءم مع نوع بشرتك واحتياجاتها.