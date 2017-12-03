عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
3 عمليات روتينية للعناية بالوجه وبكل الجسم
للساقَين والجسم والوجه
أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
3 عمليات روتينية للعناية بالجسم والوجه
+5 ملحقات+جهاز لتنظيف الوجه
رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل
يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).
رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر
يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.
تصميم حائز جوائز*
تصميم حائز جوائز* لإزالة الشعر بسهولة تامة
للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش
يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.
مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها
مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها
تنظيف أفضل بست مرات**. جاهز في دقيقة واحدة.
يشمل إصدار هذه الحزمة الخاص جهازًا صغيرًا لتنظيف الوجه مع تقنية التدوير. يتميّز بتصميم صغير وسهل الاستخدام، فيشكّل الخيار المثالي للعناية اليومية ببشرتك، أينما كنت. يحتوي على 17000 شعيرة ناعمة كالحرير لإزالة الأوساخ بلطف ومنحك بشرة نظيفة ونضرة. ويتميّز الجهاز بفعاليته في إزالة الأوساخ ونعومته على بشرتك، لتتمكّني من استخدامه مرتَين في اليوم. يتوافق مع كل فراشي VisaPure من Philips المصممة لتتلاءم مع نوع بشرتك واحتياجاتها.
مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني
يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية
رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه
لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.
الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S
يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.
ملاقط ذكية وأنيقة مزودة بمصباح ومرآة
ملاقط في علبة أنيقة، مع مرآة وضوء مضمّنَين، مثالية للحاجبَين.