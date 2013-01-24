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Satinelle Prestige

آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE652/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
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    Satinelle Prestige آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE652/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك وقدميك. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Prestige آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك وقدميك. إكتشف كلّ المميزات

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك وقدميك. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Prestige آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. أصبح بإمكانك الآن الحصول على بشرة ناعمة قبل إزالة الشعر وبعدها، من خلال العناية بجسمك وقدميك. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

      5 عمليات روتينية للعناية بكل الجسم

      • للساقَين والجسم والوجه والقدمَين
      • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
      • 5 عمليات روتينية للعناية بالجسم
      • + 9 ملحقات
      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

      تصميم حائز جوائز*

      تصميم حائز جوائز*

      تصميم حائز جوائز* لإزالة الشعر بسهولة تامة

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      أداة برد كهربائية للعناية بالقدمَين مع قرص دوّار

      أداة برد كهربائية للعناية بالقدمَين مع قرص دوّار

      صممنا القرص الدوّار الفريد للعناية بالقدمَين خصيصًا ليمنحك قدمَين ناعمتَين كالحرير من الكعب إلى أخمص القدمين. يمكنك استخدام الحافة فائقة الدقة لإزالة مسامير القدم بشكل دقيق. ويمكن استخدام القرص الدوّار الفريد لمعالجة المناطق الكبيرة وتنعيم البشرة.

      فرشاة تقشير الجسم لإزالة خلايا البشرة الميتة

      فرشاة تقشير الجسم لإزالة خلايا البشرة الميتة

      تقوم فرشاة تقشير بشرة الجسم التي نقدّمها بإزالة خلايا البشرة الميتة وتساعد في منع نمو الشعر تحت الجلد. تتميّز الشعيرات الصغيرة بأنها غير مسببة للحساسية ويبلغ عددها 48200، لإزالة خلايا البشرة الميتة بطريقة لطيفة وفعالة في آن، كما تحفّز عملية تجديد سطح البشرة. ويعمل هذا الجهاز على تقشير بشرتك بفعالية أكثر من العلاج اليدوي وحده.

      نظام تدليك الجسم لشعور بالراحة وللحصول على بشرة نضرة

      نظام تدليك الجسم لشعور بالراحة وللحصول على بشرة نضرة

      يوفر لك نظام تدليك الجسم الذي نقدّمه علاجًا للاسترخاء والاستمتاع ببشرة نضرة.

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.

      مع رأس مخصص للتدليك

      مع رأس مخصص للتدليك

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      مع أداة لتمديد البشرة

      مع أداة لتمديد البشرة

      بعمد رأس تمديد البشرة إلى شدّ البشرة أثناء إزالة الشعر.

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        أداة برد كهربائية للعناية بالقدمَين
        نعم
        نظام تدليك الجسم
        نعم
        فرشاة تقشير الجسم
        نعم
        مشط لتشذيب شعر منطقة البيكيني
        نعم
        رأس تشذيب منطقة البكيني
        نعم
        رأس لمنطقة الوجه
        نعم
        غطاء المناطق الحساسة
        نعم
        رأس التدليك
        نعم
        غطاء لأداة مدّ البشرة
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        Ergo

      • Performance

        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك
        نظام إزالة الشعر
        نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
        رأس آلة إزالة الشعر
        • 30 ملم
        • عريضة جدًا

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • شحن لساعة ونصف الساعة
        شحن سريع
        نعم

      • المواصفات التقنية

        عدد نقاط الالتقاط
        32
        عدد الأقراص
        17
        فولتية
        15 فولت / 5,4 واط
        السرعة 1 لحركة التقاط الشعر
        64000 في الدقيقة
        السرعة 2 لحركة التقاط الشعر
        70400 في الدقيقة

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            • جائزة تصميم المنتج IF للعام 2016