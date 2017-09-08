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Satinelle Advanced

آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE632/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE632/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

      عمليتان روتينيتان لإزالة الشعر

      • للساقَين والجسم والوجه
      • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
      • مقبض بتصميم على شكل حرف S
      • +5 ملحقات
      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      مع رأس تشذيب ومشط لمنطقة البيكيني

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطًا لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.

      مع رأس مخصص للتدليك

      مع رأس مخصص للتدليك

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        استخدام لاسلكي
        نعم
        فرشاة التنظيف
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        جاري الشحن
        شحن لساعة ونصف الساعة
        إعدادات السرعة
        إعدادان
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        المقبض
        مقبض على شكل حرف S
        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        رأس الحلاقة
        نعم
        رأس تشذيب منطقة البكيني
        نعم
        شحن سريع
        نعم
        فولتية
        15 فولت / 5,4 واط
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة
        مشط لتشذيب شعر منطقة البيكيني
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم
        مشط تشذيب
        نعم
        السرعة 2 لحركة التقاط الشعر
        70400 في الدقيقة
        السرعة 1 لحركة التقاط الشعر
        64000 في الدقيقة
        عدد الملاقط
        32
        غطاء المناطق الحساسة
        نعم
        رأس التدليك
        نعم

      • الأداء

        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك
        رأس آلة إزالة الشعر
        عريضة جدًا
        نظام إزالة الشعر
        نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع

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